Экономь правильно! В Приморье открылся центр продаж продуктов питания известных брендов

Хорошая новость для любителей качественных продуктов питания, выращенных на плодородных землях Кубани. С 1 августа в Приморье открыл свои двери региональный центр продаж ООО «Продсервис», эксклюзивный представитель торговых домов «Акашево», «Приосколье», «Агрокомплекс», «Эко Ферма Развилкино», «Мостовский», «Мацеста» на Дальнем Востоке. Теперь любой покупатель может приобрести здесь товар по цене производителя, начиная от одной коробки.

Современная торговая площадка представляет всю линейку куриной продукции от «Акашево», «Приосколье», «Митвиль», мраморную говядину из мяса бычков абердин-ангусской породы, свинину, индейку, линейку полуфабрикатов и субпродуктов, более 650 позиций бакалейной группы товаров. С весны заключены контракты и открыты прямые поставки на продукцию из мяса кролика, цесарки, перепелки.

Отдельное внимание заслуживает направление по сырам и сливочному маслу «Николаевские сыроварни», а также колбасы «Агрокомплекс», которые ежегодно с 2018 года отмечаются знаком качества «Сделано на Кубани».

Компания «Продсервис» работает на рынке мясопродуктов с 1995 года и зарекомендовала себя, как надежного оптового поставщика. Подразделения логистики доставляют грузы быстро и бережно, внимательно следя за соблюдением условий хранения, что позволяет сохранять первозданное качество продуктов. А в уникальную линейку товаров входят только «честные продукты» с собственных ферм, произведенных и выращенных в Краснодарском крае на современном оборудовании, под строгим контролем качества на всех этапах производства от поля до прилавка.

Но главное, отмечают представители «Акашево», это возможность для приморцев приобрести эту продукцию по низким ценам:

«Дорогие земляки, мы гордимся качеством, ассортиментом и ценами в наших магазинах «Акашево». Сегодня важно уметь правильно экономить. Поэтому мы открываем на территории нашего распределительного центра офис, где будем продавать товары по ценам производителей. Ждем вас по адресу: Артем ул. Новая, 23. Телефон - 800-600-52-56».

Подробности: на сайте Акашево.Рус