Воскресный выходной порадует приморцев теплом до 26 градусов

Фото: Анна СОБОЛЬ

В воскресенье, 19 сентября, Приморский край окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. В северной части региона синоптики прогнозирую небольшой дождь. Умеренный ветер возьмет направление с запада, северо-запада. Воздух сегодня прогреется до 24 градусов тепла.

В дальневосточной столице переменная облачность, но без осадков. По данным портала «Примпогода», западный ветер во второй половине дня возьмет направление с юга. Температура воздуха – до 25 градусов со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске тоже без осадков, несмотря на небольшую облачность. Ветер слабый до умеренного, а воздух прогреется аж до +24...+ 26 ° C.

В Находке дождей тоже не ожидается. Ветер слабый и тоже тепло – до 25 градусов.

По данным метеорологов, температура воды в Амурском заливе + 20 ° C, в заливе Посьета + 21 ° C, в бухте Находка + 19 ° C.

