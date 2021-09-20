Три смерти от COVID-19 зарегистрировано в Приморье

Оперативные данные по коронавирусу на 20 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые статистические данные по распространению коронавируса в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 20 сентября зарегистрировано 219 новых случаев заражения, всего же с начала пандемии в крае заболело 66 770 человек.

Выздороветь за последние сутки смогли лишь 86 жителей региона. Всего с болезнью справились 59 398 человек.

От COVID-19 за сутки скончались три человека, всего от вируса погибли 1 112 больных.

Таким образом получается, что в регионе в настоящее время болеют 6 260 человек.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 407 677 проживающих на территории края. Это почти 21,8% от всех приморцев, в то время как для выработки коллективного иммунитета надо, чтобы эта цифра достигла хотя бы 60%.

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