Приморье окажется под властью ветров в понедельник, 20 сентября

В Приморье по-осеннему похолодает Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморье 20 сентября погоду определяет поле повышенного давления. Северный ветер сильно снизит температуру, интенсивность ветра варьируется от умеренного до сильного. В целом по краю +13...+ 24° С.

Во Владивостоке облачно, но без осадков. До середины дня продолжится северный ветер и северо-западный, снизится температура. Во второй половине будет дуть южный, от умеренного до сильного. Температура составит +17...+19°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, со второй половине южный умеренный. Температура воздуха +21...+23°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +21...+23°C.

Температура воды в Амурском заливе + 20°C, в заливе Посьета + 21°C, в бухте Находке + 19°C.

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