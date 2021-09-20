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Владивосток20 сентября 2021 3:33

«102 валяется»: во Владивостоке перевернулась маршрутка

Наряд ГИБДД выехал на место происшествия
Екатерина ТИХАЯ
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Микроавтобус вылетел с дороги на тротуар и перевернулся

Микроавтобус вылетел с дороги на тротуар и перевернулся

Фото: Социальные сети

Утро понедельника, 20 сентября, не для всех началось самым радостным образом. На проспекте 100-летия Владивостока, перед развязкой на Вторую речку, перевернулся микроавтобус – маршрутный автобус №102.

Как сказали «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе городской Госавтоинспеции, наряд только выехал на место дорожно-транспортного происшествия. Но уже сейчас известно, что пострадавших в результате аварии нет.

Очевидцы пишут, что автобус вылетел с дороги на тротуар и завалился на бок.

Во Владивостоке в районе Второй речки перевернулась маршрутка
Видео: dps_controlnews

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