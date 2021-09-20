В Партизанске для тушения многоэтажки эвакуировали десять человек

Фото: из архива Главного управления МЧС России по Приморскому краю

В субботу, 18 сентября, в шесть часов вечера загорелся многоэтажный дом в Партизанске на улице Вахрушева. Открытым огнем был объят пятый этаж здания, пожарные расчеты локализовали пожар.

Первые расчеты прибыли уже спустя три минуты и провели разведку: горели смежные балконы на пятом этаже

- Горели личные вещи, мебель, оконная рама, внутренняя отделка комнаты, отделка двух балконов. Горение сопровождалось сильным задымлением второго подъезда, - сообщили в ведомстве.

Приступив к тушению, в 18:02 пожар локализовали, а в 18:25 - полностью ликвидировали, эвакуировав десять жильцов. Никто не пострадал, в операции участвовали 17 человек личного состава и 5 единиц техники.

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