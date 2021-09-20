В администрации Владивостока появилась заманчивая вакансия

В администрацию города приглашают на работу заместителя главы в сфере образования. Фото: Милана СОКОЛ

В администрацию Владивостока на работу приглашают кандидата, который будет руководить управлением в сфере образования. Речь идет об опытном человеке, способном создавать условия для развития детей, внедрять инновации, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг. Отбор проходит на конкурсной основе.

Конкурс по формированию кадрового резерва стартовал сегодня, 20 сентября. Отбор будет производить комиссия. По итогам рассмотрения в кадровый резерв попадут три наиболее квалифицированных и мотивированных на результат кандидата. Одному из соискателей предложат должность заместителя главы администрации Владивостока – начальника Управления по работе с муниципальными учреждениями образования.

– Нам нужен человек с профессиональным опытом в сфере образования, готовый развиваться и создавать условия для развития детей, внедрять инновации в учебный процесс. Жду от нового руководителя решений и действий, которые продвинут образование в городе Владивостоке вперед, применение лучших отечественных и международных практик, что поможет совместно нашей командой сделать городские школы, детские сады, учреждения дополнительного образования по-настоящему современными, – поделился глава города Константин Шестаков.

Подать документы кандидаты могут до 19 октября, прием завершится в 12:30. Более точную информацию о требованиях можно узнать на официальной сайте мэрии, перейдя по ссылке. Резюме принимаются на Океанском проспекте, 20, в кабинете 201 – управление муниципальной службы и кадров администрации города Владивостока.

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