Мост через реку Арсеньевку вновь открылся для движения

Фото: правительство Приморского края

Ремонт моста «Покровский» через реку Арсеньевку завершен, сейчас по нему может проехать транспорт весом не более 3,5 тонн. Он был разрушен весенним ледоходом в этом году.

Такой мостовой переход соединяет друг с другом северные села Яковлевского района. Речь идет о Михайловке, Загорном, Яблоновке, Покровке и других. В сумме это больше 2 тысяч человек, которые используют мост для движения, как сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Работа длилась полтора месяц, их провел «Мостостроительный» филиал АО «Примавтодор». Специалисты отсыпали больше 10 тысяч кубов грунта, усилили опоры.

- К октябрю разрешат движение по мосту транспортных средств массой до 20 тонн. Это связано с процессом набора прочности бетона отдельных элементов мостового сооружения, - добавили в пресс-службе правительства.

Ремонт проведен в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.

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