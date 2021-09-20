Приморские автолюбители заплатят до 50 тысяч рублей за неправильную парковку

В Приморье будут активнее наказывать за парковку возле контейнеров с мусором Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штрафы до 50 тысяч рублей заплатят автолюбители за парковку машин возле мусорных контейнеров. Несколько административных дел уже заведено по этому поводу, как сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Машины, ограждающие проезд для мусоровозов, создают неудобства для граждан и, конечно, антисанитарию. Усиленную борьбу организовал «Приморский экологический оператор» и муниципалитеты.

- Парковка автотранспорта на пути движения мусоровоза приводит к нарушению графика вывоза, перенакоплению отходов на площадках. Спецмашина не может ждать, пока владелец неправильно припаркованного автомобиля его уберет, поэтому он уезжает на другой адрес, оставляя контейнеры полными, - сообщили в службе.

Физические лица получат штраф от 1 до 3 тысяч рублей за блокировку проезда мусоропровоза или создание неудобств. Должностные лица ответят платой от трех до десяти тысяч из собственного кармана, а юридические лица заплатят от 10 до 50 тысяч рублей. Если нарушение будет зафиксировано снова, мера пресечения увеличится.

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