Косуля чудом выжила, упав с 15-метровой скалы на Шаморе во Владивостоке

В Приморье со скалы высотой 15 метров упала косуля, но, к счастью, животное выжило. Фото: instagram.com/primsubbotnik

Отдыхающие в воскресенье, 19 сентября, на Шаморе заметили, как кто-то упал со скалы высотой примерной 15 метров. Когда они подошли поближе, то увидели, что пострадавшей оказалась маленькая косуля. Заметившая животное девушка стала обзванивать центры помощи животным. С ее слов, в одном из них ей сказали, что животное примут только если на мясо.

Но все-таки нашлись люди, кто смог подсказать, как быть в такой ситуации. Девушку сориентировали сотрудники зоопарка на Садгороде. «Комсомолка» уточнила у менеджера зоопарка, что именно произошло, и что делать людям, которые могут столкнуться с подобной ситуацией.

- В первую очередь, нужно обзванивать ветеринарные клиники. Мы готовы были принять животное на реабилитацию только с заключением врача. Мы не оказываем ветеринарных услуг, у нас ведь не клиника, а зоопарк, - объяснила Анна, представитель зоопарка.

По ее словам, если бы животное приняли на реабилитацию, в дальнейшем бы выпустили на волю. Но этого, в любом случае, не произойдет. По словам Анны, девушка рассказала им, что пока она связывалась с центрами помощи диким животным, косуля пришла в себя и убежала.

Позже в социальных сетях девушка сообщила, что за косулей должны были приехать из центра «Тигр», также участие проявил парк «Белый лев». И за животным действительно даже выехали, но где сейчас косуля, никто не знает.

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