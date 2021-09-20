Свидетелей Иеговых обвинили в экстремизме в Приморье

Главарь группировки занимался завлечением приморцев Фото: Архив "КП"

Следственный комитет Приморского края завершил расследование уголовного дела Свидетелей Иеговых. Троих мужчин из Лесозаводска, последователей религиозной организации, обвиняют в экстремизме.

По версии СК, с 6 сентября 2017 по 11 марта 2018 трое мужчин консолидировались в группу. Главарь группировки на добровольной основе завлек еще несколько человек. Они также присоединились к деятельности запрещенной в России организации. К маю 2020 года сотрудники правоохранительных органов остановили их деятельность.

Следствие собрало достаточно доказательств причастности троих мужчин к религиозной организации. Возбуждено уголовное дело. Дальнейшее разбирательство продолжится в суде.

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