Во Владивостоке пожарные спасли из пылающей огнем многоэтажки 19 человек

Фото: пресс-служба МЧС Приморья

В многоквартирном жилом доме на Красного знамени, 133, разбушевался пожар 19 сентября. Дымом охватило весь подъезд, открытое пламя очевидцы засняли на седьмом этаже.

Сообщение о пожаре, по информации пресс-службы приморского МЧС, поступило в 0:14. Пожарные прибыли спустя 9 минут. Разведка установила, что горели провода электрощитка на седьмом этаже: дом был объят густым и тяжелым дымом.

Спасустройствами специалисты вытащили 19 человек, среди них 2 ребенка. По лестничным маршам эвакуировали еще 37 жильцов дома. Лишь спустя час удалось полностью потушить возгорание. Никто не пострадал.

Очевидцы в социальных сетях опубликовали записи открытого возгорания на седьмом этаже. В комментариях автор аккаунта добавил, что пожарные долго не могли проехать, причины не установлены.

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