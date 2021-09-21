В аэропорту Владивостока задержали китайца, обманувшего корейского бизнесмена на 450 тысяч долларов

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В Приморье задержали гражданина Китая, которого разыскивал Интерпол. Он обманул корейского бизнесмена – свое начальство – на 450 тысяч долларов. Китаец ожидает своей участи в местном СИЗО, как сообщили правоохранители в пресс-службе УМВД Приморья.

В мае 2017 фигурант занимал руководящий пост в компании потерпевшего – управляющего крупной международной фирмы по перевозке морепродуктов. Китаец нашел сообщника и с ним «нагрел» работодателя на 450 тысяч долларов. Так оценили причиненный ущерб после действий фигуранта.

Сотрудники отделения НЦБ Интерпола в Приморье установили, что гость приобрел авиабилеты из Владивостока в Москву – тогда его удалось задержать в местном аэропорту.

Мошенник ожидает в СИЗО – 1 ГУФСИН Приморья своей экстрадиции в Республику Корею, где и будет наказан.

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