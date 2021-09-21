Во Владивостоке пошли под снос незаконно установленные объекты

В столице Приморья демонтируют незаконно установленные объекты. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

Улицы Владивостока продолжают очищать от самовольно установленных объектов. Речь идет о сносе гаражей, заборов, торговых павильонов и прочих конструкций, на которые нет разрешительных документов. Такие объекты выявляют специалисты административно-территориальных управлений по итогам мониторинга разных районов приморской столицы, а также по обращениям горожан.

Стоит отметить, что прежде, чем снести тот или иной объект, даже самовольно установленный, сотрудники мэрии составляют акты и отправляют их на комиссию, где специалисты профильных управлений принимают решение о демонтаже. Собственникам сначала дают возможность убрать незаконный объект. Если же владельцы игнорируют законные требования, то сносом занимаются представители муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Чаще всего среди нарушителей оказываются владельцы гаражей, торговых лотков и павильонов, а также объектов рекламы, деревянных и металлических ограждений. Нередко работникам администрации приходится разбираться с нелегально установленными шлагбаумами.

– На этот раз от незаконных объектов были очищены общественные территории по следующим адресам: Нейбута, 87, проспект 100-летия Владивостока, 64а, Днепровская, 15, 2-я Шоссейная, 12, Кирова, 79а, Тунгусская, 44. Специалисты подчеркивают: если собственники решат вернуть свое имущество, им придется заплатить штрафы за самовольное размещение объектов, работы по демонтажу и хранению, – рассказала в пресс-службе мэрии города.

Стоит отметить, что с начала 2021 года городские службы демонтировали около 500 незаконных объектов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14