В Приморье 22 сентября от COVID-19 скончались пять человек и заболели 218

Оперативные данные на 22 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые данные по распространению коронавирусной инфекции в Приморском крае опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 22 сентября выявлены еще 218 случаев заражения, а всего с начала пандемии заболело 67 209 человек.

Выздороветь сумели 246 пациентов, что почти на 200 больше, чем накануне. Всего с болезнью справились 59 702 приморца.

К сожалению, пять заболевших умерли, всего от ковида скончались 1 122 человека.

Таким образом сейчас на лечении находится 6 385 жителей региона, у которых официально подтвердилась болезнь.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 410 567 проживающих на территории края. Это около 21,9% от всех людей в регионе, для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы эта цифра достигла хотя бы 60%.

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