Прокуратура Владивостока проверяет факт протечки крыши в детском саду на Русском

Прокуратура даст оценку действиям руководства садика Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за штормовых осадков 21 сентября во Владивостоке на острове Русском протекла крыша детского сада №127. Одноэтажное здание повредил еще ледяной дождь, прошедший в крае в ноябре 2020 года. Сейчас ремонт вошел в список приоритетных работ, сообщили в пресс-службе мэрии города. Прокуратора Владивостока организовала проверку.

- Прокуратура г. Владивостока проводит проверку по факту протекания кровли в здании МБДОУ «Детский сад № 127 г. Владивостока», расположенном на о.Русский. В ходе проверки прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока даст оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также исполнения законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников дошкольного учреждения, - сообщили в прокуратуре.

Орган даст оценку действиям администрации детского сада.

Отметим, большую часть воспитанников перевели на «домашнее обучение», остальных перевели в ближайший детский сад.

Рабочим предстоит ремонт длиною в три месяца – таков предположительный срок завершения работ. Необходимо разобрать более 500 квадратных метров старой кровли и смонтировать новое покрытие. Планируют обновить и водосточные трубы.

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