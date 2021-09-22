В пострадавшей после ливня 83-й школе Владивостока починят крышу в этом году

Кровля школы № 83 Владивостока будет отремонтирована в этом году Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Крыша владивостокской школы № 83 не выдержала капризов безжалостной погоды, что привело к затоплению четвертого этажа, где находилась библиотека и кабинеты технического труда. Будет ли ремонт? Будет! Администрация города сообщает, что работы пройдут за счет дополнительно выделенных в августе средств, а рабочие зайдут на участок уже в ближайшие дни. Заместитель директора по воспитательной работе Лариса Гамзаева рассказала, что стройматериалы в школу завезут уже в конце этой недели, а ученики до понедельника будут на дистанционном обучении.

В городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования сообщили, что после того, как в школе соберут всю воду и проведут просушку помещений, дадут электричество. Также рассказали, что школа в этом году вошла в список объектов, где будет проведен ремонт за дополнительные средства. Работы начнут с одного крыла здания и отремонтируют всю кровлю.

По заключенному с подрядчиком контракту на процесс восстановления крыши должно уйти не больше трех месяцев. Общая площадь работ составит почти 4,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, что в городе в августе и сентябре провели более 20 электронных аукционов на ремонт образовательных учреждений. Все работы пройдут на дополнительно выделенные учреждениям образования 100 миллионов рублей. До конца года подрядные компании отремонтируют в школах и детсадах кровли, внутренние помещения, фасады, а также уложат новый асфальт и отремонтируют покрытие спортивных площадок.

Напомним, что 83-я школа была сдана в 2013 году, с того момента ремонт кровли не проводился.

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