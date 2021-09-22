В Приморье задержали руководство таможни порта Славянки за миллионную коррупцию

Оборотни в погонах сейчас под домашним арестом Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники организации «Морской порт Славянка» были задержаны 20 сентября: спецоперацию провели ФСБ и Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ). Руководитель и замруководителя, инспекторы и гражданские лица подозреваются в коррупции более чем на 1 миллион рублей. Заведено семь уголовных дел.

Сотрудники ввозили контрафактный груз из Японии, коррупционная схема обнаружена органами порядка.

По материалам оперативной разработки уже возбуждено уголовного дело по ч.5 ст. 290 УК РФ (взятка). Оперативные мероприятия по документированию противоправной деятельности нечистых на руку сотрудников славянской таможни велись более недели. Возбуждены уголовные дела по за мошенничество, включая статью по бездействию по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК, ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Таможенники сейчас под домашним арестом. Руководство Славянского терминала сменится в обозримом будущем.

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