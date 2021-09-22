После двух дней циклона в Приморье ожидают солнечные выходные

Осенние теплые выходные ждут Приморье Фото: Олег ЗОЛОТО

Китайский циклон вновь зайдет на территорию северо-востока Приморья. Во второй половине 22 сентября и частично 23 сентября вызовет в отдаленных районах края дожди и грозы, как сообщил Примгидромет. При этом выходные синоптики Примпогоды прогнозируют солнечные: антициклон сместит штормовую непогоду в Японское море.

Несмотря на теплые дни, ночью и утром в выходные будет по-осеннему прохладно. Минимальная температура +1…+7°С, в горных районах 0…-5°С, на побережье теплее, +8…+14°С. Во второй половине дня воздух прогреется до +16…+24°С.

Во Владивостоке ожидают снижение температуры, но не критичное: В ночь на субботу температура понизится до +9…+12°С, днем будет тепло +17…+20°С. А в воскресенье воздух в городе прогреется еще на 1-2 градуса.

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