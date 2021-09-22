Во Владивостоке завершается последний этап гидравлических испытаний

Владивосток готовят к подаче тепла. Фото: Милана СОКОЛ

В столице Приморья завершаются летне-осенние гидравлические испытания. Это уже пятый этап проверок перед началом нового отопительного сезона. Как сообщили представители «Дальневосточной генерирующей компании», сейчас на котельных «Вторая Речка» и «Северная» производится запуск оборудования.

Заседание штаба по подготовке Владивостока к отопительному периоду 2021-2022 состоялось в администрации города под руководством заместителя главы Тараса Фищука. Участниками совещания стали представители городских управлений образования, культуры, топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда, ресурсоснабжающих предприятий и административно-территориальных управлений.

Специалисты рассказали, что после четырех этапов испытаний на сетях продолжаются работы по устранению недочетов. Поэтому сейчас горячей воды нет в некоторых домах. Помимо аварийных работ проводится и плановая замена устаревших участков тепловых сетей на новые, более прочные.

Сотрудники профильных инстанций отчитались о проделанной работе. Как отметил директор Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) Олег Титов, общий объем готовности тепловых сетей к зиме уже составляет 82 %. Ремонт сетей «Дальневосточной генерирующей компании» выполнен на 90 %.

На 95 % уже выполнена ремонтная кампания КГУП «Примтеплоэнерго». Также энергетики уточнили, что сейчас продолжается поставка твердого топлива на острова Русский и Попова. Село Береговое обеспечено запасами до декабря. Заместитель главы администрации Владивостока напомнил, что на все островные территории должно быть завезено топливо до начала холодов.

– Продолжается подготовка к холодам городского жилищного фонда. На сегодняшний день степень готовности многоквартирных домов составляет 95 %. В целом подготовка объектов ЖКХ и энергетического комплекса Владивостока к предстоящему отопительному периоду проходит в плановом режиме и находится под постоянным контролем городских властей, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Полностью подготовка к новому отопительному сезону закончится в октябре.

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