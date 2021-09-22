В больнице Находки появился велотренажер, выявляющий болезни сердца

Велоэргометры можно переносить в разные амбулатории Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эксплуатацию Находкинской городской больницы привезли велоэргометр – этот аппарат представляет собой велотренажер, помогающий в ранней диагностике заболеваний сердца.

Пациент на таком «тренажере» имитирует обычную велосипедную езду. Различная езда позволяет «напрягать» с разной интенсивностью сердце и коронарный кровоток. Отслеживают состояние электроды устройства: измеряют электрокардиографию, давление. Т.к. аппарат выявляет патологии в кратчайшие сроки, это снизит смертность от уронов сердечной системе.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, велоэргометр – это передвижная система, с помощью которой обследование можно проводить в амбулаторных условиях. Велоэргометрия может выявить скрытые болезни сердца, например, при скрытой симптоматике. Главная задача аппарата – в случае нужды оперативно отправить пациента на лечение.

- Приморскому краю выделили 1,5 миллиарда рублей в год на реализацию федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. За пять лет в медицинские учреждения региона поступит 356 единиц оборудования, в том числе маммографы, флюорографы, магнитно-резонансные и компьютерные томографы. Будет построено 28 медицинских объектов, из них 14 объектов – быстровозводимые. Также 124 объекта будут капитально отремонтированы. Автопарки медицинских учреждений пополнятся 343 санитарными автомобилями, - добавили в пресс-службе правительства Приморья.

Поставка дорогостоящей диагностической техники в край продолжится в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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