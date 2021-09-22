Еще три центра для культурных и молодежных программ откроют в Приморье

Подросткам теперь необязательно собираться на улицах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Молодежные центры многофункционального назначения откроют еще в трех населенных пунктах края: в Уссурийске, Хороле, Дальнегорске. Центры выступят площадками для молодых людей, где они смогут реализовать свои волонтерские, культурные и образовательные программы.

Центры появляются по итогам конкурса, ранее его провели департамент по делам молодежи и некоммерческая организация «Центр содействия молодежи Приморского края».

- Открытие многофункциональных молодежных пространств призвано решить проблему отсутствия в муниципалитетах Приморского края площадок для реализации образовательных, досуговых и волонтерских программ для молодежи. В центрах молодые люди могут формировать проектные команды, разрабатывать и реализовывать свои инициативы на благо своего города или поселка, - сообщила глава приморского департамента по делам молодежи Елена Томчук. Ранее она отмечала, что проектные команды могут реализовать свои инициативы на благо поселка или города под патронажем административных представителей.

Первый центр под названием «Вместе» открылся в селе Черниговке на базе районного центра культуры и досуга. Такие площадки открываются в рамках регионального проекта «Социальная активность». Появление точек сбора для активных молодых людей – важная составляющая государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы культуры.

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