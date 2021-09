В Приморье 23 сентября сильный северный ветер выхолодит воздух

В крае сегодня облачно Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В четверг, 23 сентября, над Приморьем еще властвует тыловая часть циклона. В крае облачно: в некоторых районах переменная облачность, а местами кратковременный дождь. Умеренный и местами сильный северный ветер охладит воздух в крае до +13 ... +18° С.

Как сообщили синоптики Примпогоды, Во Владивостоке в первой половине дня небольшой дождь. Северный ветер сменяется северо-западным, поэтому температурный фон будет скакать в течение дня. Температура воздуха +15 ... +17° С.

В Уссурийске облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер также северо-западный, во второй половине сильный. Температура воздуха +15 ... +17 ° C.

В Находке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура +18 ... +20° C.

Температура воды в Амурском заливе +18 ° C, в заливе Посьета +21 ° C, в бухте Находка +19 ° C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14