В Приморье 23 сентября сильный северный ветер выхолодит воздух

В крае сегодня облачно
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В четверг, 23 сентября, над Приморьем еще властвует тыловая часть циклона. В крае облачно: в некоторых районах переменная облачность, а местами кратковременный дождь. Умеренный и местами сильный северный ветер охладит воздух в крае до +13 ... +18° С.
Как сообщили синоптики Примпогоды, Во Владивостоке в первой половине дня небольшой дождь. Северный ветер сменяется северо-западным, поэтому температурный фон будет скакать в течение дня. Температура воздуха +15 ... +17° С.
В Уссурийске облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер также северо-западный, во второй половине сильный. Температура воздуха +15 ... +17 ° C.
В Находке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура +18 ... +20° C.
Температура воды в Амурском заливе +18 ° C, в заливе Посьета +21 ° C, в бухте Находка +19 ° C.
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