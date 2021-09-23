Умная остановка на Луговой во Владивостоке приютила рекордное количество бездомных

Фото: vdk_news

Во Владивостоке на обновленной «умной» остановке Луговой жители в очередной раз заметили ночующих бездомных. Проблема стала актуальной для города сразу после появления участков – умные остановки застеклены и имеют удобные лавочки, что привлекает маргинальных владивостокцев. Однако в этот раз самодельный приют дошел до рекорда: на снимках можно обнаружить до пяти-шести бездомных людей. Фото разместили в соцсетях.

Жители города негодуют в комментариях: многие считают, что на деньги, направленные на создание умных остановок, можно построить приют. Другие подталкивают выгонять владивостокцев, не имеющих места жительства, пинками – мол, цивилизованные жители не должны страдать.

С приближением холодов количество несанкционированных ночлегов резко возрастет – администрации города предстоит создать оперативное решение.

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