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Владивосток23 сентября 2021 8:02

Умная остановка на Луговой во Владивостоке приютила рекордное количество бездомных

Это не первый случай, когда остановку используют не по назначению, но столь масштабный самодельный ночлег жители засняли впервые
Руслан НОВИКОВ
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Фото: vdk_news

Фото: vdk_news

Во Владивостоке на обновленной «умной» остановке Луговой жители в очередной раз заметили ночующих бездомных. Проблема стала актуальной для города сразу после появления участков – умные остановки застеклены и имеют удобные лавочки, что привлекает маргинальных владивостокцев. Однако в этот раз самодельный приют дошел до рекорда: на снимках можно обнаружить до пяти-шести бездомных людей. Фото разместили в соцсетях.

Жители города негодуют в комментариях: многие считают, что на деньги, направленные на создание умных остановок, можно построить приют. Другие подталкивают выгонять владивостокцев, не имеющих места жительства, пинками – мол, цивилизованные жители не должны страдать.

С приближением холодов количество несанкционированных ночлегов резко возрастет – администрации города предстоит создать оперативное решение.

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