В октябре «Владхлеб» поднимет цены на 9% и уменьшит булку хлеба на 50 грамм

Любителям мучного придется несладко Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 4 октября в Приморье подорожает хлеб. На 9% возрастет нынешняя рыночная стоимость хлебобулочных изделий производства АО «Владхлеб»: об этом заявила пресс-служба компании. Дело в том, что компания индексирует цены с учетом роста себестоимости готовой булки. Ранее цены повысил и Находкинский хлебокомбинат: хлеб и булочные изделия производителя подорожали на 2-3 рубля.

В среднем, продукция «Владхлеб» подорожает на 9,1%, полный список детального повышения цен опубликован на сайте компании. Хлебный «магнат» также снизит вес булки «Подольского» - на 50 грамм (до 520 грамм). Цена булки не изменится. По сообщению компании, это позволит выйти на минимальную рентабельность из-за подорожания муки, масла, упаковки и железнодорожного тарифа. В пресс-службе уточнили, что засуха в регионах-производителях муки вызывала дефицит и рост цен.

С 17 сентября цены на свою продукцию повысил Находкинский хлебобулочный комбинат. Батон нарезной подорожал на 3 рубля, серый хлеб – на 2 рубля. Булочные изделия подорожали на 2 рубля – как стало известно из разговора с оператором фирмы, его разместили в социальных сетях.

В среднем цена булки хлеба высшего сорта выросла с 26 до 32 рублей в Бурятии, об этом пишут местные СМИ. Компании-производители также обосновали рост подорожанием сырья.

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