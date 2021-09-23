В Приморье предлагают 100 тысяч рублей нашедшим немецкого дога

Фото: dogihotdogi

В селе Тереховке Надеждинского района пропал немецкий дог – хозяева ищут его с помощью дронов и добровольцев, но безуспешно. Нашедшему статного дога предлагают целых 100 тысяч рублей – хозяева готовы на все. Немецкому догу 9 лет, собака Даяна не агрессивна, она сторонится чужих.

- Если бы Гаяна просто ушла, что уже странно, она бы давно вернулась. Тем более столько людей ее звали весь вечер и до ночи. На улице холодно, и для нее это более чем холодно. Она где-то закрыта, - рассказала хозяйка пса Анастасия в соцсети.

Анастасия Донник – местный ветеринар, она не раз помогала домашним животным, теперь врач призывает помочь и ее питомцу.

Утром 23 сентября после объявления хозяйку начали донимать мошенники: звонили якобы знающие, где находится собака, требовали деньги, но доказательств, конечно, не предоставили.

- Пересмотрели камеры с ЖД вокзала, потому что и там её якобы видели, но никто не передвигался на электричках с собакой , такого не может быть, ее кто-то держит, - жалуется Анастасия в инстаграм.

Собака пожилая, велик риск развития болезни желудка, от которого Даяна погибнет. Контактные номера: +79510006933; +79143368089.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14