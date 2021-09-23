С большой буквы: в Приморье неравнодушные вытащили собаку из колодца, забитого мусором

Фото: @mark2_che

В Приморье у села Новоникольск на автодороге УПГ обнаружили собаку: пес провалился в колодец. Как сообщают очевидцы, неизвестно, сколько питомец пробыл в темном колодце, однако неравнодушные сообщили в службы: работникам мостовых сооружений, местному приюту. Пса выходили: полностью здоровое животное теперь мирно ждет новый дом в местном приюте.

- Спасибо огромное добрым людям, которые не проехали мимо, - пишет автор сообщения.

Колодец временно закрыли досками и камнями, чтобы животные больше не пострадали. Фото: mark2_che

В комментариях похвалили неравнодушных ответственных приморцев:

- Спасибо Вам, люди с большой буквы!, - написали под постом.

Счастливый пес едет в приют. Фото: mark2_che

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