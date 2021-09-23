Таежный фестиваль «Сделано в Приморье»: попробовать таежный стритфуд, купить мед и отправить открытку

Фото: Александр Ратников

Таежный фестиваль «Сделано в Приморье» продолжает работу во Владивостоке. В ближайшие выходные, 24-26 сентября, жители и гости города смогут попробовать таежный стритфуд, купить продукцию местных производителей, отправить открытку друзьям в любой регион страны и принять участие в мастер-классах.

Съесть бао с папоротником и таежную панна-котту

На время Фестиваля тайги участники гастроулицы VladiFoodStreet ввели в меню блюда, которые уже снискали славу таежного стритфуда. Здесь можно попробовать таежную уху, таежную панна-котту, бургер с клюквенным соусом, питу с папоротником и фалафелем, грузинский пончик с клюквенным соусом, бао с папоротником и тофу, круассан с жимолостью и таежный сбитень.

Фото: Александр Ратников

Купить мед и другую продукцию таежных промыслов

С 16 сентября по 3 октября ярмарка «Сделано в Приморье» сменила тематику на таежную. Здесь можно купить продукцию местных производителей: мед, сиропы из лимонника, чай из женьшеня, колбасу из оленины, бездрожжевой хлеб, актинидию (тот самый кишмиш) и др. А еще все это продегустировать.

Фото: Александр Ратников

Отправить открытку с дикоросами друзьям и близким

В этом году фишкой фестиваля стали открытки с дикоросами, которые выпустили организаторы фестиваля совместно с Почтой России и Туристско-информационным центром Приморского края. На них изображены растения бассейна реки Уссури: лимонник, шиповник, актинидия, амурский виноград, папоротник-орляк, липа, женьшень и корейский кедр.

«Уникальность Уссурийской тайги особенно ярко отражается в почтовых открытках фестиваля. Почта России доставит их в любой уголок страны, чтобы у всех наших гостей осталась частичка приморского праздника», - отметила руководитель отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Екатерина Гаврилова.

Открытки можно отправить бесплатно в любой регион нашей страны. С 24 по 26 сентября на площадке фестиваля будет установлен почтовый ящик Почты России.

Фото: Александр Ратников

Сфотографироваться на фоне нового граффити

Изображения с открыток также украсили подпорную стену на ул. Адмирала Фокина. Художники мастерской «Микенеко» (Владивосток) совместно с Никитой Пинчуком (Санкт-Петербург) при поддержке Центра «Амурский тигр» создали мурал, на котором, помимо дикоросов, изображен амурский тигр. Кстати, возле каждого дикороса размещен QR-код, ведущий на сайт двкухня.рф, где можно прочитать про эти растения.

Фото: Александр Ратников

Купить изделия ручной работы и сделать фруктовый домик

На площадке фестиваля лучшие мастера Приморского края предлагают гостям изделия ручной работы: свечи, игрушки для детей и взрослых, украшения, одежду и многое другое.

Также каждую субботу здесь проходят мастер-классы от Farm Deco. 25 сентября участники будут делать фруктовый домик. Мастер-классы проходят весь день с 10:30. К участию приглашаются и взрослые, и дети.

Фото: Farm Deco

Таежная ярмарка и городской гастрономический фестиваль в рамках проекта «Сделано в Приморье» проводятся Центром «Мой бизнес» и проектом развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food при поддержке Правительства Приморского края и союза «Приморская торгово-промышленная палата».

Стратегические партнеры TAIGAFEST – Туристско-информационный центр Приморского края, АНО «Центр Амурский тигр», Тихоокеанский туристический союз и digital-агентство «Точно!». Партнер фестиваля – Почта России. TAIGAFEST входит в цикл мероприятий, представленных в Концепции развития гастрономического туризма в Приморском крае на основе дальневосточной кухни на период 2021—2025 гг.

Следить за новостями фестиваля можно на официальном сайте taigafest.ru и в Instagram-аккаунтах @prf.festivals и @pacificrussiafoodie.