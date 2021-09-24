В Приморье 24 сентября от COVID-19 скончались три человека и заболели 214

Оперативные данные на 24 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актуальные статистические данные по распространению коронавируса в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 24 сентября выявлены еще 214 случаев заражения, а всего с начала пандемии заболело 67 639 жителей края.

Выздороветь сумели ровно 200 заболевших, что на 42 человека меньше, чем днем ранее. Всего с болезнью справились 60 144 пациента.

За сутки скончались три человека. До этого три дня подряд умирало по пять заболевших. Всего с ковидом не справились 1 130 приморцев.

Таким образом сейчас на лечении находится 6 355 жителей региона, у которых официально подтвердили инфекцию.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 413 176 проживающий на территории края. Это около 22% от всех людей в регионе. Однако отметим, что для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы эта цифра достигла хотя бы 60%.

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