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Владивосток24 сентября 2021 6:09

Книга «Вечная мерзлота» приморского издательства выиграла звание прозы года

Роман Виктора Ремизова опубликовали во Владивостоке
Руслан НОВИКОВ
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Книга приедет на ЛиТР во Владивостоке

Книга приедет на ЛиТР во Владивостоке

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве подвели итоги ежегодного федерального конкурса литературы «Книга года – 2021». В номинации «Проза года» победу одержал роман Виктора Ремизова «Вечная мерзлота» (18+) - в 2020 году его опубликовало дальневосточное издательство «Рубеж» во Владивостоке. Произведение в номинации жюри отбирало из 700 книг.

Роман посвящен строительству Трансполярной железной дороги в 1949-1953 годы. Конкурировал он с книгами Драгунской «Туда нельзя: четыре истории с эпилогом и продолжением» (18+) и другими. Ранее Ремизов выиграл престижную премию «Русский Букер» и «Большая книга».

Приморский писатель Василий Авченко называл роман редким, настоящим и большим русским романом. Подробнее: https://primamedia.ru/news/1166166/

Над произведением Виктор трудился более семи лет – к слову, она приедет на Литературный Тихоокеанский фестиваль, где роман можно прочесть, приобрести и обсудить.

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