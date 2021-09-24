По Владивостоку разместили QR-коды, которые позволят узнать исторические тайны города

Фото: администрация Владивостока

На десяти зданиях Владивостока появились специальные указатели – в пару касаний «тачскрина» жители смогут узнать факты об истории и культуре города, его улицах. Перейти по ссылке можно по QR-коду, который и расположен на табличках. Так энтузиасты реализуют проект «Голос улиц».

Сейчас таблички по адресам: Калинина, 29, пр. Красного Знамени, 59, Луговая, 18, Черемуховая, 7, Анны Щетининой, 21, Мордовцева, 3, Светланская, 143, пр. 100-летия Владивостока, 150в, пр. Океанский, Посьетская, 14.

Адресные таблички частично выполнены из переработанного пластика. Для этого используется вторсырье, которое жители города сортируют и сдают на переработку. Проект выиграл грант президента в 2020 году – скоро материалы переведут на английский для посетителей из других стран.

«Голос улиц» создали команда из НКО «ДАРИБ» и партнеры – финансами подсобили Сбербанк и администрация Владивостока.

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