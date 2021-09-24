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Владивосток24 сентября 2021 9:08

Дальний Восток ждет четвертую волну коронавируса

Самые тревожные прогнозы у Забайкалья – в регионе открыли «ковидные» койки
Руслан НОВИКОВ
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Архив КП

Архив КП

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Забайкалье больницы вновь перепрофилируют больницы под «ковидные» - в коронавирусную больницу превратили госпиталь ветеранов. Край готовится к новой волне, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на минздрав региона. Фиксируют от 200 заражений ежедневно, в июле заболеваемость доходила до 334 человек в день.

- Все еще нет коллективного иммунитета. Поэтому здоровье людей под угрозой – особенно тех, кто еще не привился. Все больницы мы сейчас готовим к новой волне, - уточнили в министерстве.

В Забайкалье ежедневно фиксируют рост заболевших, в упомянутом госпитале ветеранов лечат пациентов с легкой и среднетяжелой формой болезни.

«ФедПресс» поясняет: четвертую волну ожидают и другие регионы. Ничуть не лучше ситуация в Приморье, где фиксируют за последние сутки от 200 до 215 заболевших. В Хабаровском крае цифры еще страшнее – до 285.

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