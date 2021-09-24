Правительство Приморья: «В крае больше нет очередей в детские сады»

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко принял участие в форуме «Образование Приморья 2030: территория равных возможностей». В ходе мероприятия губернатор поздравил с приближающимся профессиональным праздником воспитателей, а также рассказал о планах края в сфере дошкольного образования.

- Сегодня здесь собрались представители дошкольного образования – первой ступеньки в становлении личности, сотрудники большой и очень значимой сферы. Дата собрания выбрана не случайно, ведь уже через два дня, 27 сентября, по всей стране будет отмечаться ваш праздник – День воспитателя и дошкольного работника. Ваша работа – фундамент для всей образовательной системы, - рассказал глава края.

В 2021 году должно открыться еще 11 детских садов, которые будут отвечать современным стандартам. За три года, по словам главы региона, на ремонты в школах и садах направлено 1,5 миллиона рублей.

Губернатор затронул и поддержку педагогов и воспитателей:

- Это и единовременная денежная выплата молодому специалисту, и ежемесячная денежная выплата, и компенсации найма жилья, оплаты стоимости путевки на санаторно-курортное лечение, - сказал Кожемяко.

Всего в Приморье сейчас работает 501 детский сад, воспитываются в них больше 90 тысяч детей. Во исполнение «майских» Указов Президента РФ в Приморье полностью устранили очередь в дошкольные учреждения для детей от трех до семи лет, как сообщили в пресс-службе правительства региона. Основные усилия теперь направлены на совершенствование воспитания детей раннего возраста.

На форуме провели два доклада содержательных доклада от декана МГУ им. Ломоносова, советника главы Минпросвещения РФ. Организованы круглые столы, мастер-классы, организаторы пообещали широкий спектр тем.

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