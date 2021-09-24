Большинство фонтанов Владивостока уйдут на «зимовку» с 1 октября

Сухой фонтан порадует горожан еще полмесяца Фото: Сергей БАЛАНОВ

В октябре во Владивостоке проведут работы по сохранению городского водного комплекса. В «зимнюю спячку» уйдут фонтаны Арбата, набережной Спортивной гавани, световые водопад и фонтан на Университетской набережной. Светомузыкальный фонтан в центре города разберут лишь во второй половине месяца.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока, фонтаны на Адмирала Фокина, набережных Спортивной гавани и Университетской демонтируют с 1 октября. Оборудование отправится на хранение: заодно и обновится до следующего лета путем небольшого ремонта.

Светомузыкальный сухой фонтан на площади Борцам за Власть Советов начнут демонтировать во второй половине октября – до тех пор он продолжать радовать горожан и гостей города. Программа работы фонтана будет придерживаться обычного режима до своего отключений и разборки конструкций. При этом один понедельник каждого месяца фонтан будут отключать – для профилактических работ.

Пресс-служба напоминает режим работы сухого фонтана в центре города:

Понедельник – Четверг

8:00-10:00 Динамический режим

10:00-11:00 Пауза

11:00-13:00 Динамический режим

13:00-14:00 Пауза

14:00-16:00 Динамический режим

16:00-17:00 Пауза

17:00-19:00 Детский режим

19:00-21:00 Динамический режим

21:00-21:30 Музыкальный режим

21:30-23:00 Динамический режим

Пятница – Воскресенье

8:00-10:00 Динамический режим

10:00-11:00 Пауза

11:00-13:00 Динамический режим

13:00-14:00 Пауза

14:00-16:00 Динамический режим

16:00-17:00 Пауза

17:00-19:00 Детский режим (струи бьют с малой силой)

19:00-21:00 Динамический режим

21:00-22:00 Музыкальный режим

22:00-23:00 Динамический режим

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