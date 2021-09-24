Мэрия Владивостока предлагает профинансировать проекты жителей по благоустройству

Архив КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэрия Владивостока готова выделить три миллиона рублей для реализации проектов горожан. Речь идет о создании детских и спортивно-игровых площадок, мест для творчества и культурно-массовых мероприятий. Заявки принимаются до 1 октября 2021 года от территориальных самоуправлений, инициативных горожан (группы от 10 человек), депутатов городской думы.

- Один из ярких примеров работы механизма инициативного бюджетирования – благоустройство «Нескучного сада» на улице Постышева. На выделенные средства в сквере заасфальтировали пешеходные дорожки и спортивную площадку, установили лавочки и урны, в ближайшее время проведут озеленительные работы, а также смонтируют дополнительные столбы освещения, - рассказала начальник управления туризма Владивостока Наталья Руденко.

В этом году в конкурсе «Реализация инициативных проектов на территории Владивостокского городского округа» субсидии получили восемь проектов-победителей.

Заявки, которые пройдут в этом месяце, реализуются в 2022 году – на это из городского бюджета выделят до трех миллионов рублей. Поддерживаются и инициативные платежи, однако он должен составить не мене 5% от общей стоимости расходов на проект.

Сведения о проекте должны соблюдать требования по содержанию, среди которых описание проблемы, доказательства ее актуальности для горожан, предложения, результат, а также финансовая стратегия и подсчет необходимых расходов. Полный список доступен на сайте администрации города.

Фото: администрация Владивостока

Заявки принимаются в электронной форме и очно, а также на почтовый адрес:

- в управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 131 каб. 107 с понедельника по четверг с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45;

- в администрацию города Владивостока по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 20;

- посредством заполнения электронной формы для обращений граждан на официальном сайте администрации города Владивостока (с приложением сканов).

Телефон для консультации: 261-40-11.

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