МТС оценит любовь приморцев к спорту

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ПАО «МТСи Агентство проектного управления Приморского края на основе анализа BigData оценят спортивную активность жителей края и доступность необходимой инфраструктуры. Это поможет разработать эффективную стратегию популяризации здорового образа жизнии запланировать строительство спортивных объектов с учётом их реальной загруженности и потребностей населения.

МТС на основе обезличенных данных проанализирует, насколько регулярно занимаются спортом люди разных возрастов и оценит нагрузку на спорткомплексы в зависимости от сезона и времени дня. Компания также определит, откуда приезжают на занятия приморцы, чтобы понять, в каких районах города не хватает объектов спортивной инфраструктуры. Проект реализуется в рамках Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации.

На первом этапе исследования МТС изучает две локации: стадион «Строитель» испортивные комплексы в районе озера Чан, затем проект будет масштабирован на весь Приморский край.

«Уровень вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом влияет на различные сферы нашей жизни – от здоровья и самочувствия до удовлетворенности качеством и доступностью городской среды. Наша задача – обеспечить равный доступ населения Приморского края к спортивной инфраструктуре. У нас есть данные по посещаемости муниципальных и краевых объектов. Вместе с тем нет информации о том, насколько активно население пользуется услугами коммерческих компаний в сфере спорта, посещает открытые спортивные сооружения. Такую информацию можно получить только из обезличенных больших данных, предоставляемых сотовыми операторами и банками. Партнерство с МТС позволит нам создать «тепловую карту» используемых спортивных объектов во Владивостоке. Планируется провести такую работу на всей территории края. Достоверные данные позволят выработать грамотные решения в сфере спорта и отслеживать их эффективность», отметил заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко.

«Региональные власти активно используют BigData для анализа городского пространства. Обезличенные данные МТС о фактической численности, социально-демографическом составе и миграциях населения применяются при строительстве новых дорог, общественных пространств, социальной инфраструктуры. Проект с Приморским краем – пример того, как BigData может решать более специализированные и точечные задачи. Уверен, что подобная аналитика будет востребована в регионах по всей стране в рамках стратегии по популяризации спорта», отметил вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации Армен Аветисян.

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