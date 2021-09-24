Юбилейный Galaxy Vladivostok Marathon состоится уже в эту субботу

До самого масштабного события сентября остаются считанные дни. Уже в эту субботу, 25 сентября, во Владивостоке состоится один из самых долгожданных забегов России – Galaxy Vladivostok Marathon, долгожданный он вдвойне – в прошлом году забег не состоялся, поэтому сейчас все с нетерпением ждут этот яркий спортивный праздник. Он пройдет уже в пятый раз, юбилейный, и соберет на старте около 3 тысяч участников из 42 субъектов РФ и 13 стран мира.

Маршрут пройдет по мостам «Русский» и «Золотой», с которых открывается захватывающий вид на бухты и город. Финальные километры участники пробегут по главным улицам Владивостока и финишируют на центральной площади, где их будет ждать заветная медаль. Важно, что вся трасса сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).

Дистанции забега будут разнообразными: дети в возрасте от 6 до 13 лет бегут 1 км., для взрослых подготовлены дистанции 5, 10, 21 и 42 км., а также специальная дистанция 1 км. предусмотрена для паралимпийцев.

Организаторами продумано все для комфортного забега: в день проведения марафона будут работать камеры хранения, раздевалки, на всей дистанции будут оборудованы точки питания с водой и фруктами, организована зона отдыха для участников, также каждый сможет сделать гравировку своей медали.

Кроме того, подготовлена развлекательная программа для зрителей и болельщиков. Совместно с титульным партнером Samsung будет организована интерактивная зона с конкурсами и призами, фотозона с мостами Владивостока. Также будут работать тематические площадки от других партнеров события, фудкорт, ожидается и музыкальная программа от коллективов Владивостока.

Организаторы просят участников и гостей мероприятия соблюдать необходимые меры безопасности: социальную дистанцию, наличие масок в стартовых городках. И если в день старта будет нездоровиться – лучше воздержаться от участия.

Победители и призеры соревнований получат подарки от титульного партнера и других партнеров мероприятия, а также денежные призы. Общий призовой фонд гонки составит 1 миллион рублей.

Подробная информация на сайте galaxymarathon.com и социальных сетях @rundnsrun.

Программа мероприятия:

с 05-30 — выдача стартовых пакетов на точках старта

08:00 — старт 42,2 км (Старт от кольца на о. Русском)

09:00 — старт 1 км «Детский забег» (Старт на центральной площади)

09.15 — старт 1 км «Паралимпийский забег» (Старт на центральной площади)

09:30 — старт 21,1 км (Старт в 1 км от поворота на Приморский океанариум в сторону ДВФУ)

09:30 – старт 10 км (Старт на участке автомобильной дороги в р-не ул. Бархатная, 3, стр.4)

09:30 — старт 5 км (Старт на ул. Калинина, д. 281)

14:00 — награждение участников (центральная площадь)

15:00 — Закрытие соревнований

Выдача стартовых пакетов :

с 22 по 24 сентября с 10-00 до 19-30 по адресу: ул. Светланская, д. 45 – ТЦ «Малый Гум», 3 этаж.

Для получения необходим паспорт и оригинал медицинской справки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14