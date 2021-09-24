В Камне не лохи живут. Приморец пытался «вставить» ювелирку средь бела дня, но был пойман очевидцами

Архив КП Фото: Анатолий БЕЛЯСОВ

В Большом Камне местный житель попытался ограбить ювелирный магазин города. Видеозапись казуса оперативно «утекла» в социальные сети. Очевидцы утверждают, что мошенника тут же поймали неравнодушные граждане – на кадрах подозреваемого уже уводят сотрудники правопорядка и охранники, к слову, под занимательную радио-рекламу в качестве саундтрека.

- Большой Камень, кто-то «вставил» ювелирку в центральном, его поймали очевидцы на улице. Средь бела дня, - пишет автор видеозаписи.

Пост в социальной сети стал полигоном для тренировки остроумия: «Шел к успеху!»; «Ты сможешь все, говорили они, но забыли сказать, что в Камне не лохи живут»; «Авось, даме цацки несет», - пишут приморцы.

Другие поздравили земляков с восстановлением гражданской ответственности.

Органы еще не комментировали случившееся, предположительно, неумелому любителю блестяшек грозит ответственность по ст. 158 УК РФ – кража.

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