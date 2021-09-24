ПФР Приморья напомнил, кто может претендовать на повышенные выплаты в крае

Пенсия увеличится автоматически после достижения 80 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский отдел Пенсионного фонда России напомнил категории граждан, которые в Приморье могут рассчитывать на повышенные пенсии и дополнительные выплаты. В пресс-службе также уточнили некорректные данные о повышении пенсии с 1 октября. Так, повышение не привязано к дате, также пенсионеру не нужно подавать заявлений. Дополнительные документы нужны лишь в случае, когда у пенсионера появляется стаж работы на предприятиях Крайнего Севера Приморья.

- Повышение пенсии в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего возраста, приобретение стажа на Севере или увольнение с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года, например к 1 октября, и устанавливается пенсионерам при наступлении соответствующих обстоятельств, - сказано в сообщении.

Самому пенсионеру ничего не нужно делать по достижении указанного возраста: все автоматически установит ПФР. Никакой привязке к дате нет также, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере края. Надо только подать заявление в ПФР для перерасчета с нового месяца.

Повышенную пенсию получают те, кто живет в местностях, приравненных к Крайнему Северу. В Приморском крае к ним относятся Тернейский, Кавалеровский, Ольгинский районы, несколько сел Красноармейского района и Дальнегорский городской округ. Фиксированная выплата к страховой пенсии у граждан, проживающих в этих районах, при установлении пенсии увеличивается на районный коэффициент 1,2 (на 20%), уточнили в ведомстве.

Напомним, что те, кто полностью выработал северный стаж, имеют право досрочно уйти на пенсию на 5 лет раньше и получать повышенные выплаты независимо от места проживания. Стаж составляет 15 лет при работе на Крайнем Севере и 20 лет на приравненных к нему территориях.

Обращения пенсионера не нужны для перерасчета в связи с индексацией: ПФР автоматически повысит выплату после дня индексации. Это 1 января, 1 апреля (когда повышаются пенсии по гос. обеспечению), 1 августа.

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