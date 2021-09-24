Во Владивостоке нашли около 400 опасных деревьев Фото: Сергей БАЛАНОВ

Всю весну и лето городские службы убирали с улиц Владивостока опасные деревья, погибшие после прошлогоднего ледяного дождя. Теперь специалисты городского управления дорог и благоустройства проводят дополнительные обследования, чтобы дать заключения по другим зеленым насаждениям. Какие-то деревья ждет обрезка, а некоторые будут признаны аварийными, их придется спилить. Рассказываем, как и почему это происходит.

Центральный район Владивостока и основные улицы уже обследовали, результат показал, что более чем 2 тысячи деревьев нуждаются в обрезке, 388 являются аварийными. Их необходимо убрать, так как они представляют опасность и в любой момент могут упасть. Столь большое количество деревьев связывают не только с последствиями ледяного дождя, но и с длительным отсутствием работы по демонтажу в городе аварийных деревьев.

Такие деревья есть и на Партизанском проспекте, и на Океанском, на Батарейной и Набережной, на Некрасовской и Пушкинской, на Гоголя, Всеволода Сибирцева, Капитана Шефнера, проспектах 100-летия Владивостока и Красного Знамени и так далее. Всего 35 улиц, и везде скоро появятся специалисты муниципального предприятия или привлекаемых подрядных организаций.

Важно: если дерево растет на придомовой территории, то получать разрешение на снос или санитарную обрезку должна управляющая компания.

Снос дерева, можно сказать, крайняя мера. Чаще оно нуждается только в обрезке. Например, когда мешает ходить по тротуару или, что бывает довольно часто, закрывает кроной дорожные знаки.

- В условиях города деревья требуют постоянного ухода и обрезки. Санитарная обрезка деревьев – важная и необходимая задача. Не только для того, чтобы сделать дерево более эстетичным, но и, в первую очередь, для безопасности, – говорит Игорь Юрченко, специалист управления охраны окружающей среды и природопользования.

При проведении обследования с первого взгляда может показаться, что дерево живое и требует только санитарной обрезки, но на самом деле это не всегда так.

- Зачастую при более детальном рассмотрении оказывается, что дерево имеет серьезные повреждения – следы гниения, повреждения ствола, существенный наклон и другие. В таком случае дерево придётся полностью убрать. Это поможет уберечь пешеходов и автомобили,- добавил Игорь Юрченко.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Взамен аварийных деревьев, которые сейчас убирают с улиц города, озеленители уже осенью высадят 1345 новых. Причем как лиственные, так и хвойные.

- Из лиственных пород запланировали посадки рябин, лип, кленов, вишни и других, – пообещала руководитель отдела озеленения муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Лилия Остюкова.

ОФИЦИАЛЬНО

Чтобы обрезать или вообще убрать аварийное дерево, необходимо получить на это соответствующее разрешение в управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации города. Специалисты-экологи выйдут на место, проверят каждое дерево и дадут заключение.

Право на выдачу разрешительного документа имеет управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города. Получить консультацию по всем вопросам, связанным с получением разрешения на снос зеленых насаждений, можно по телефону 2-614-264.