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Владивосток25 сентября 2021 3:02

Последняя суббота сентября порадует жителей Приморья погодой

Осадков в крае не ожидается, температура воздуха еще держится выше 20 градусов
Екатерина ТИХАЯ
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25 сентября – последняя суббота месяца

25 сентября – последняя суббота месяца

Фото: Олег ЗОЛОТО

25 сентября погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +17...+22°С, передает портал «Примпогода».

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, со второй половины южный умеренный. Температура воздуха +17...+19°С.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, со второй половины южный умеренный. Температура воздуха +18...+20°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, со второй половины южный слабый до умеренного. Температура +19...+21°C.

Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +20°C.

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