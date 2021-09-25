В Приморье 25 сентября от COVID-19 скончались четыре человека и заболели 217

Оперативные данные на 25 сентября Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Актуальные данные по распространению коронавируса в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 25 сентября выявлены еще 217 случаев заражения, а всего с начала пандемии заболело 67 856 жителей края.

Выздороветь сумели лишь 146 заболевших, что на 54 человека меньше, чем днем ранее. Всего с болезнью справились 60 290 пациентов.

За сутки скончались четыре человека. Всего с ковидом не справились 1 134 приморца.

Таким образом сейчас на лечении находится 6 432 жителя региона, у которых официально подтвердили инфекцию.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 414 429 проживающих на территории края. Это 22% от всех людей в регионе. Однако отметим, что для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы эта цифра достигла хотя бы 60%.

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