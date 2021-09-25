Лежачая полиция Владивостока вернулась на кольцо фуникулера после ремонта

Кольцо фуникулера Фото: Сергей БАЛАНОВ

Две неровности здесь не только успокаивают трафик, но и спасают от дрифтеровДорожники восстановили двух лежачих полицейских на кольце фуникулера во Владивостоке. Их пришлось убрать на время ремонта асфальта.

Напомним, в первый раз «лежачих полицейских» установили тут в декабре 2019 года. Тогда главной проблемой здесь были дрифтеры, которые проводили на кольце чуть ли не официальные соревнования. Кстати, продолжились заезды и после появления неровностей, но постепенно проблема стала не столь масштабной.

Во время недавнего ремонта дорожники обновили асфальт, но и неровности пришлось устанавливать заново. В ночь на пятницу они вышли на работу на кольцо, и к вечеру 24 сентября два «полицейских» снова заступили на дежурство.