Неизвестный мужчина поступил в больницу Артема в ужасном состоянии

Полиция и волонтеры просят помощи. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Приморья просят помочь опознать неизвестного мужчину. 17 сентября 2021 года его нашли возле остановки «Комсомольская» в Артеме и привезли в КГБУЗ «Артемовская городская больница 1».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о мужчине или его родственниках, просят позвонить по телефонам:

8 (42337) 4-72-47, 4-72-01 - ОМВД России по городу Артему или 102 - полиция

8 914 721 22 32 - волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Полиция и волонтеры просят помочь выяснить личность этого мужчины. Фото: instagram.com/primpoisk25

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14