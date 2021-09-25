В Приморье машины и квартиры за прививку от COVID-19 нашли своих хозяев

Сейчас власти будут проверять, чтобы все условия были выполнены Фото: Правительство Приморского края

В Приморье подвели итоги розыгрыша машин и квартир среди вакцинированных от коронавируса. Машины выиграли номера 20413, 44061, 60421, 65392 и 69415; квартиры могут достаться номерам 73877, 97404. Номера победителей проверят на соответствие условиям жеребьевки в течение нескольких дней.

По предварительным данным потенциальными обладателями машин стали жители Владивостока, Пограничного округа, квартир – жительницы Находки и Октябрьского округа.

Стоит отметить, что всего в розыгрыше приняли участие 99 875 человек. С помощью генератора случайных чисел выбраны семь из них. Часовое видео розыгрыша можно посмотреть в Инстаграме правительства Приморья.

Сразу после объявления победителей одного конкурса краевые власти объявили о новом розыгрыше. Теперь у приморцев есть возможность выиграть машины, планшеты и других ценных предметов, всего – 80 призов.

Регистрация начнется на портале «Госуслуги» с 4 октября и продлится до 30 октября. Сам розыгрыш пройдет 4 ноября.

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