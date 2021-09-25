Приморец внаглую проехал на внедорожнике по тротуару с людьми

В отношении водителя составлен административный протокол Фото: принтскрин видео.

Житель Приморья на своей машине Toyota Land Cruiser проехал по тротуару в районе дома № 51Б на Народном проспекте. Грубое нарушение ПДД попало на видео и оказалось в социальных сетях, это увидели в ГИБДД города. Началась проверка.

Вскоре полицейские выяснили, что за рулем внедорожника был 41-летний житель Хасанского района. Его водительский стаж составляет 12 лет, за нарушение ПДД его раньше не привлекали.

Госавтоинспекторы Владивостока связались с коллегами Хасанского района, и те оперативно разыскали мужчину. Тот, в свою очередь, объяснил, что его пассажиру требовалась срочная медицинская помощь.

– Водитель признался в совершении правонарушения и раскаялся в содеянном, – отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

В отношении нарушителя составили протокол по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ – движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД. В настоящее время проводится административное расследование.

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