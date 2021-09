Последние выходные сентября порадуют приморцев теплой погодой

Осенний город. Фото: Анна СОБОЛЬ

В воскресенье, 26 сентября, Приморский край окажется во власти фронтальных разделов, которые и определят погоду в регионе. По данным портала «Примпогода», в Приморье сегодня ожидаются кратковременные дожди, ветер возьмет направление с юга, воздух прогреется до 23 градусов со знаком плюс.

В дальневосточной столице переменная облачность, небольшой дождь. Ветер возьмет направление с юга и юго-востока, температура воздуха +18 ... +20° С.

В соседнем Уссурийске переменная облачность, дождь ожидается только в первой половине дня. Температура воздуха чуть выше – до 21 градуса тепла.

В Находке почти без осадков. Ветер умеренный южный, температура +19 ... + 21° C.

По данным специалистов, температура воды в Амурском заливе сегодня + 18 ° C, в заливе Посьета + 20 ° C, в бухте Находка + 20 ° C.

