Приморец изнасиловал пожилую женщину, проживающую в его квартире

Фото: Булатов Алексей.

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

Инцидент случился в Ханкайском районе края накануне. Мужчина, его сожительница и ее подруга проводили вечер за распитием алкоголя. Когда владелец квартиры отправил женщин на поиски зарядного устройства для телефона, его пьяный взор пал на еще одну жительницу жилплощади – 68-летнюю старушку. Применив физическую силу, 38-летний приморец изнасиловал беспомощную женщину.

По данным ведомства, подозреваемый уже не раз привлекался к ответственности и даже имеет судимость. Сейчас он заключен под стражу по решению суда. Расследование уголовного дела продолжается.

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