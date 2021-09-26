Во Владивостоке отмечают День Тигра

День Тигра во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

В воскресенье, 26 сентября, во Владивостоке прошло празднование Дня Тигра. Ежегодное мероприятие посвящено сохранению краснокнижного животного. Местом проведения торжества стали набережная Спортивной гавани, парк Минного городка, Адмиральский сквер на улице Светланская и другие площадки. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Праздник начался с награждения юных приморцев, которые принимали участие в различных тематических конкурсах, проходивших в сентябре 2021 года. Наград удостоились чтецы, художники, фотографы и авторы экоподелок. Все они – воспитанники детских садов и школ Владивостока.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Весь воскресный выходной на спортивной набережной сегодня будут работать площадки по аквагриму, локация Почты России «Тигриная почта» - отсюда можно будет отправить тематические открытки друзьям и родным. Также напротив спорткомплекса «Олимпиец» проходят состязания по экстремальным видам спорта, каратэ, армрестлингу, шахматам.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

В парке Минного городка сегодня открылся осенний дог-фестиваль. Хозяева со своими собаками принимали участие в танцевальном конкурсе, состязании «Найди своего Тигрёнка» и в собачьих бегах «Быстрее ветра».

В Адмиральском сквере прошли презентации природоохранных организаций. А еще здесь запустили воздушных змеев и показали гостям и жителям дальневосточной столицы «Фотосушку» - выставка, на которой можно обменяться фотографиями с другими участниками.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Традиционного тигриного шествия, к сожалению, не состоялось. Виной тому коронавирусная инфекция: ограничения не позволяют собирать такое большое количество людей вместе сразу.

- Надеемся, что в следующем году он состоится и в нем, как и прежде, примут участие тысячи активных владивостокцев и гостей города, - сказал начальник городского управления молодежи и связям с общественностью Сергей Язев.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

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