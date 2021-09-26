Приморец заплатит круглую сумму за недопустимый комментарий в социальных сетях

Фото: Осипова Анастасия.

Житель Приморья, опубликовавший запрещенный комментарий в социальных сетях, нарвался на административное правонарушение. Об этом сообщает региональная пресс-служба Прокуратуры.

Известно, что парень из Лесозаводска еще в апреле 2021 года опубликовал на страницах социальных сетей сведения, направленные на разжигание розни и вражды у представителей группы лиц по признаку происхождения.

Комментарии заинтересовали прокуратуру, и теперь мужчине придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение предусмотренное статьей 20.3.1 КоАП РФ – действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижения достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, совершенные публично. Такое решение вынес суд после рассмотрения дела.

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